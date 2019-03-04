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أحمد فتحى مش لوحده ..3 لاعبين برتبة "جوكر" فى الأهلى

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الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

مدرب محظوظ هو من يملك لاعب جوكر ينجح فى شغل أكثر من مركز داخل الملعب، ويعد الجوكر أحمد فتحى نجم الأهلى والكرة المصرية هو خير مثال للاعب القادر على اللعب فى أكثر من مركز، ولكن فى الفترة الأخيرة أصبح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى يملك عدد وافر من اللاعبين الذين يملكون شخصية الجوكر ويعد أبرزهم :

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كريم نيدفيد

يقدم كريم نيدفيد لاعب الأهلى مستويات أقل ما توصف بأنها رائعة تحت قيادة مارتن لاسارتي الذي بات يجيد اللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة، ليثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر، ومن أبرز المراكز الأخري التي شارك فيها هى مركز الدفندر لينجح فى تعويض الأهلى عن غياب مسماره حسام عاشور، لنصبح أمام منافسة أخري فى وسط الملعب على شغل المقعد الأساسي بعد عودة حسام عاشور من الإصابة، بخلاف اجادته للعب فى مركز الجناح وصانع الألعاب.

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أيمن أشرف

لا يختلف حال أيمن أشرف كثيراً عن كريم نيدفيد، فاللاعب يعد مركزه الأصلي هو الظهير الأيسر، إلا أنه ومنذ انتقاله للأهلى فى عهد حسام البدري المدير الفني السابق للفريق وهو يلعب فى مركز المساك، ويؤدي فيه بشل جيد للغاية بالإضافة لنجاحه فى اللعب بمركز الجناح.

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جونيور أجاي

استعاد النادي الأهلى جزء كبير من بريقه الهجومي بعودة النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق، الذي تعاقد معه الأهلى فى الأساس للعب فى مركز الجناح، إلا أن الدولي النيجيري يجيد بقوة فى مركز صانع الألعاب، كما أنه يملك حساسية تهديفية عالية، ليحجز مكاناً أساسياً حالياً فى قيادة هجوم الأهلي.

 

 

 

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