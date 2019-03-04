تعرف على موعد مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان في دوري أبطال آسيا تهم الكثير من مشجعى الكرة العراقية و فريق الزوراء بشكل خاص، الذى يفتتح مباريات المجموعة الأولى بلقائه مع الفريق الايرانى على استاد فولاد شهر بمدينة أصفهان بايران، و يريد الزوراء تحقيق نتيجة طيبة خارج ملعبه و الحصول على النقاط الثلاثة، خاصة و أن المجموعة تضم فرق قوية مثل النصر السعودى و الوصل الاماراتى اللذان يتقابلان فى نفس اليوم فى الامارات، فريق الزوراء العراقى تأهل إلى دورى المجموعات مباشرة باعتباره بطل الدورى العراقى، أما فريق ذوب آهن اصفهان الايرانى تأهل بعد فوزه على نادى الغرافة – قطر.

موعد مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان

سيبدأ لقاء الزوراء وذوب آهن اصفهان فى تمام الساعة السادسة و النصف بتوقيت العراق و السعودية،الخامسة و النصف بتوقيت القاهرة و فلسطين، السابعة و النصف بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان

قنوات بى ان سبورت الرياضية هى التى تملك حقوق بث مباريات دورى أبطال أسيا، و سيتم نقل اللقاء حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 2

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اختارت ادارة بى ان سبورت الرياضية المعلق الرياضى اليمنى حسن العيدروس.

فريق الزوراء تعرض لهزيمة ثقيلة الأسبوع الماضى فى الدورى العراقى بأربعة أهداف مقابل لاشىء من فريق أربيل.