محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 3 مارس 2019، بمختلف البطولات. كأس الكونفيدرالية الأفريقية هدف الزمالك أمام بترو أتليتكو الدوري الإنجليزي Advertisements أهداف تشيلسي وفولهام الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد..الزمالك يعبر بترو أتليتكو بهدف.. ويوفنتوس يسجل ثنائية أمام نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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