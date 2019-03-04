بالفيديو.. يوفنتوس يخطف فوزًا مثيرًا من نابولي في مباراة البطاقات الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق يوفنتوس فوزا مثيرا، مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه نابولي، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإيطالي.

وتقدم فريق يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق ميراليم بيانيتش، قبل أن يضيف ايمري تشان الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وانتفض فريق نابولي وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق كاييخون، وأهدر بعدها إنسيني ركلة جزاء في الدقيقة 84 ليحرم فريقه من التعادل.

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وشهدت المباراة إشهار الحكم عدد كبير من البطاقات الصفراء بعدما منح 3 بطاقات صفراء في وجه لاعبي نابولي و4 بطاقات في وجه لاعبي يوفنتوس.

وتقاسم الفريقين البطاقات الحمراء، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اليكس ميريت لاعب نابولي وأخرى في وجه بيانيتش لاعب يوفنتوس.

وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 72 بالمركز الأول ، بينما تجمد رصيد نابولي عند 56 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.