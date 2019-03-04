بالفيديو.. مجموعة الزمالك تشتعل.. نصر حسين داي يقفز للصدارة بالفوز على جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق نصر حسين داي الجزائري فوزًا ثمينًا على فريق جورماهيا الكيني بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية.

الفريق الجزائري لم ينتظر كثيرًا من أجل التسجيل حيث جاء هدف الفوز عن طريق لاعبه عبد الرحمن اليوسفي في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة ليهدي فريقه نقاط المباراة كاملة.

وشهدت المباراة في الدقيقة 59 من زمن أحداث الشوط الثاني إلغاء حكم المباراة هدفًا لصالح بطل كينيا بداعي الخطأ وسط اعتراضات من الضيوف.

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وكان فريق الزمالك افتتح مباريات الجولة بالمجموعة الرابعة بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في مباراة أقيمت خارج مصر.

وأصبح فريق نصر حسين داي في صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط، ثم جاء جورماهيا في الوصافة بـست نقاط يليله الزمالك برصيد خمس نقاط، ويتذيل بترو أتليتكو ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك نظيره جورماهيا في العاشر من مارس الجاري في مباراة يحتاج فيها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة الفوز من أجل الإبقاء على أماله نحو بلوغ دور المجموعات، بينما يستقبل بترو أتليتكو نظيره نصر حسين داي.