المنتخب يكشف لمصراوي.. سبب استبعاد رمضان صبحي و"الدليل" على صحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

أكد خافير جوري محلل أداء المنتخب المصري، أن ما يتردد عن استبعاد رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى الاهلي، من قائمة الفراعنة لأسباب غير فنية غير صحيح.

وأشار جوري في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن رمضان صبحي كان من بين اللاعبين الذين سيتم استدعاءهم لمعسكر سابق لمنتخب مصر، لولا الإصابة التي أدت لعدم تواجده.

وقال محلل أداء الفراعنة: "الحديث عن وجود أسباب غير فنية لاستبعاد رمضان صبحي غير صحيح، فهو لاعب مميز وشاب رائع للغاية ولا توجد أي مشكلة لدينا معه".

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واختتم: "سأعطيكم دليلًا على ما أقوله، وهو أن رمضان صبحي كان من أوائل اللاعبين المتواجدين في أول قائمة للجهاز الفني للمنتخب، ولكنه كان مصابًا وقتها".

وجاءت تصريحات جوري بعدما أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي على ثقته في وجود أسباب أخرى، غير فنية، لاستبعاد اللاعب من قائمة الفراعنة.

الجدير بالذكر أن خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهتي النيجر ونيجيريا، والتي خلت من اسم صبحي.