أول قرار من إيهاب جلال بعد فوز المصري على طلائع الجيش

قرر ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليومين على أن يواصل الفريق تدريباته في الرابعة عصر الأربعاء المقبل. وجاء ذلك، عقب نهاية مباراة اليوم بين طلائع الجيش والمصري والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ سجله اسلام عيسى. ويستعد الفريق البورسعيدي لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة والمقرر اقامتها في السادسة مساء يوم السبت الموافق السادس عشر من مارس الجاري على ستاد الجيش بالسويس.

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