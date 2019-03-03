تقرير | شريف ومحارب يواجهان المجهول مع الأهلي

واصل المدير الفني للنادي الأهلي، مارتن لاسارتي، استبعاده للثنائي محمد شريف وإسلام محارب من القائمة التي سيواجه بها الأهلي نظيره بتروجيت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري يوم غد الاثنين.

واستدعى المدرب الأوروجوياني ستة لاعبين في خط الوسط هم “هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي”، فيما أعلن عودة الثنائي صلاح محسن ووليد آزارو إلى التشكيلة.

وكان شريف ومحارب يتوقعان تواجدهما في تشكيلة الأهلي هذا الأسبوع بسبب عدم جاهزية هشام محمد للمشاركة بنسبة 100٪ بعد عودته من الإصابة، وتعرض عمرو السولية وجونيور أجايي لإصابات مختلفة مطلع هذا الأسبوع.

وشارك محمد شريف في عدد لا بأس به من المباريات تحت قيادة المدرب السابق للأهلي، الفرنسي باتريس كارتيرون، والمدرب المؤقت للفريق، محمد يوسف، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، والشيء نفسه يخص إسلام محارب.

وتوقع جمهور الأهلي تواجد محمد شريف وإسلام محارب ضمن خطط لاسارتي بسبب قدرتهما على تأدية أكثر من دور في خط الوسط، وتعاملهما بمرونة عند المشاركة من على دكة البدلاء.

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لكن عودة الجناح الدولي المصري “رمضان صبحي” والتعاقد مع الأنجولي الموهوب “جيرالدو” وشراء نجم نادي العين الإماراتي “حسين الشحات” في الميركاتو الشتوي، أمور قلصت من فرص شريف ومحارب لدخول قائمة الفريق سواء محليًا أو قاريًا.

وسجل إسلام محارب مشاركته مع الأهلي في 9 مباريات فقط بالدوري هذا الموسم، علمًا بأنه لعب 24 مباراة بالموسم الماضي وسجل 4 أهداف.

وكان آخر ظهور لصاحب الـ 24 عامًا في مباراة الداخلية بالجولة السادسة يوم 29 ديسمبر الماضي، حيث لعب 71 دقيقة قبل استبداله.

أما محمد شريف فقد لعب 6 مباريات مع الأهلي وسجل هدفين هذا الموسم، ولم يظهر في أي مباراة مع العملاق الأحمر منذ يوم 8 يناير عندما شارك ضد سموحة في الجولة الـ 15 ولعب 45 دقيقة.