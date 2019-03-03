بيراميدز يتبرع بمبلغ ضخم لضحايا محطة مصر

قدمت إدارة نادي بيراميدز يد العون إلى ضحايا حادث محطة مصر بتخصيص مبلغ مضاعف للتعويض الذي قدمته الحكومة المصرية إلى أهالي الشهداء وإلى المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

وأكد الإعلامي الشهير «عمرو أديب» عبر برنامجه اليومي (الحكاية) الذي يبث عبر قناة MBC مصر، تبرع إدارة نادي بيراميدز بمبلغ عشرة ملايين جنيه مصري، لأهالي ضحايا الحادث المعروف إعلاميًا بـ “حادث محطة مصر”.

وتوفى 24 وتعرض 50 شخصًا لإصابات خطرة داخل محطة قطارات القاهرة في رمسيس، إثر نشوب حريق ضخم جراء اصطدام عربة “جرار” في مبنى المحطة بسرعة 80 كلم، قبل ظهر الاربعاء 27 فبراير الماضي بحوالي ساعتين.

وقال عمرو أديب “فتحنا باب التبرع لضحايا حادثة محطة مصر عبر برنامج (الحكاية)، واستطعنا جمع مبلغ 15 مليون جنيه مصري، من بينهم 10 ملايين باسم نادي بيراميدز”.

Advertisements

وأضاف أديب “لم أتحدث في موضوع التبرعات إلى المستشار تركي آل الشيخ (مالك نادي بيراميدز)، لكن يبدو أن أصداء التبرع إلى ضحايا حادثة محطة مصر وصلت إليه، أود أن أشكر نادي بيراميدز”.

وختم أغلى مقدم برامج في الوطن العربي قائلاً “الناس الذين يحبون مصر ما أكثرهم، بدأنا حملة التبرعات عبر القناة الأولى لـ MBC التي تحظى بمتابعة مميزة في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، وهذا جعل للحملة أصداء كبيرة، نتمنى أن تساعد هذه الأموال لتعويض أهالي الضحايا، وعلاج الحروق الصعبة التي تعرض لها المصابين”.

شاهد الفيديو