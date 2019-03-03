أمير مرتضى: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بترواتليتكو بالكوتفدرالية

حرص أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، على إجراء اتصال هاتفي ببعثة الفريق ، فى أنجولا ، عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى بهدف دون رد ، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية . دون رد ، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية . ووجه أمير مرتضى ، التهنئة للاعبين والجهاز الفنى على الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة . وأشاد خلال اتصاله بالأداء القتالي والرجولى ، وتقديم مباراة جيدة أمام فريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين . وطلب أمير مرتضى ، من اللاعبين بالفريق مواصلة الانتصارات ، والتركيز فى المباراتين المقبلتين بالكونفدرالية ، من أجل الصعود لدور ال 8.

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