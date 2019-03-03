إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية

وجه أسماعيل يوسف ، رئيس بعثة الزمالك ، وعضو مجلس الإدارة ، والقائم بمهام أمين الصندوق ، الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفنى على تحقيق الفوز على فريق بترو أتليتكو ، بهدف دون رد ، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، وتحقيق 3 نقاط فى غاية الأهمية لاستكمال المشوار الأفريقي .
وأشار رئيس بعثة الزمالك ، بأنه كانلديه تفاءل كبير قبل اللقاء ، بتحقيق الفوز ، بعدما لمست روح الإصرار والعزيمة من الجميع ، من لحظة مغادرة مطار القاهرة والوصول إلى العاصمة الانجولية لواندا .
وكشف تيجانا ، بأنه حرص على الحديث مع لاعبي الفريق قبل مواجهة بترو اتليتكو ، وأكدت لهم أن
وأضاف رئيس البعثة ، لعبنا بتوازن جيد وتم تقسيم الجهد علي مدار شوطي اللقاء .
وحرص تيجانا ، على تقديم التهنئة الى الجميع ، وانه يشكر المستشار مرتضي منصور رئيس النادي ، وامير مرتضي المشرف العام على قطاع الكرة علي توفير طائرة خاصة للفريق .
وأكد إسماعيل يوسف ، بأن القادم أفضل ، ولديه ثقه فى صعود الفريق إلى دور ال 8 للكونفدرالية .
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