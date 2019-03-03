نائب انبي : لانفكر في تغيير الجهاز الفني والفريق يواجه أزمة نفسية

تتجة نية إدارة نادي انبي للإبقاء على الجهاز الفني الحالي لفريق الكرة بقيادة على ماهر، رغم الخسارة اليوم " الأحد" أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة 25 للدوري وهي الخسارة الرابعة على التوالي وتذيل الفريق لجدول الدوري الممتاز.

وأكد المحاسب زكريا السيد نائب رئيس نادي انبي أن هناك مشكلة تواجه لاعبينا في عدم القدرة على ازاحة الضغط العصبي

والنفسي الواقع على كاهلهم رغم الجلوس معهم ورفع كل العقوبات والغرامات المادية بهدف توفير التركيز لهم.

وقال السيد نفكر حاليا في عقد جلسة لهم مع طبيب متخصص في الطب النفسي مع جلسات معهم لمعرفة الاسباب وراء التراجع رغم الأداء القوى إلا أن هناك سوء حظ كبير يواجه الفريق

بشكل غريب.

واضاف لم نفكر حتى الآن في تغيير الجهاز الفني الذى يحاول قدر المستطاع الخروج من هذة الكبوة حيث ان اى انتصار يأتي بفوز جديد خاصة أنه من الصعب التعاقد مع مدرب جديد في الوقت الحالي .

والمح السيد الى أن الإدارة والجهاز يعولون على لقاء حرس الحدود يوم 11 مارس الجاري وهناك فرصة لإعادة ترتيب الأوراق ونأمل في استعادة الفريق لتوازنه خاصة أنه يضم عناصر مميزة ولا يليق بهم وبالنادي هذا الموقع بجدول الدوري.