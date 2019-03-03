شاهد.. موراتا يقود اتلتيكو مدريد للفوز على ريال سوسييداد في الليجا

قاد المهاجم الاسباني ألفارو موراتا فريق اتلتيكو مدريد للفوز على ريال سوسييداد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب انويتا، في اطار مباريات الاسبوع الـ 26 من الدوري الاسباني.

جاء الهدف الاول في الدقيقة 30 بعد كرة عرضية لعبها جودين برأسية ثم تابعها ألفارو موراتا في المرمى، معلناً عن الهدف الاول.

وبعد 3 دقائق استغل موراتا ضربة حرة غير مباشرة، تم

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لعبها بإتقان في منطقة الجزاء ليرتقي فوق دفاع سوسييداد ويضعها في المرمى معلناً عن الهدف الثاني.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد اتلتيكو إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط، فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 35 في المركز الثامن.

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