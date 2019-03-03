دجلة يخطف فوزا صعبا أمام إنبي ويبتعد عن المؤخرة مؤقتا

حقق فريق وادي دجلة فوزا مهما بتغلبه على إنبي بهدفين مقابل هدف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز. أحرز هدفي دجلة حسام عرفات وباكوبو في الدقيقتين 60 و74 وأحرز هدف انبي الوحيد عمر بسام في الدقيقة 95. بهذه النتيجة ارتفع رصيد دجلة إلى 26 نقطة وصعد للمركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد انبي عند 21 نقطة متذيلا جدول الدوري.

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