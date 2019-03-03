فان دايك: احتفال إيفرتون بالتعادل يوضح الكثير من الأمور

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام إيفرتون "ديربي ميرسيسايد" والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد فان دايك في تصريحات عقب المباراة أن الريدز قد استحق الفوز على إيفرتون وحصد

الثلاث نقاط ولم يستحق التعادل.

وقال فان دايك: "كنا نستحق الحصول على ثلاث نقاط، لكننا فشلنا في ذلك، الأن يجب علينا أن نكون حريصين على جاهزيتنا، والاستعداد للمباريات القادمة".

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وأضاف مدافع الريدز: "احتفال لاعبي إيفرتون بنتيجة مثل 0-0 توضح

وتقول الكثير، حصلنا على الفرص لكننا لم نسجل، اشعر بخيبة أمل".

وحصل المدافع الهولندي على جائزة أفضل لاعب بالمباراة عقب نهاية الديربي.

وبتلك النتيجة أصبح ليفربول في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، مبتعدًا عن السيتي المتصدر بفارق نقطة، والذي يملك الأخير 71 نقطة بعد فوزه أمس على بورنموث بنتيجة 1-0 ، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.