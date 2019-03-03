أنشيلوتي يعلن تشكيل نابولي لمباراة يوفنتوس

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس، في اللقاء الذي يقام بينهما مساء اليوم على ستاد سانباولو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل نابولي على النحو التالي
حراسة المرمى: أليكس ميرت
خط الدفاع: كيفين ماليكوت، نيكولا ماكسيموفيتش، كاليدو كوليبالي، السيد هساي
خط الوسط: خوزيه كاييخون، آلان ماريز لوريرو، فابيان رويز، بيوتر زيلينسكي
خط الهجوم: لورنزو إنسيني، إركاديوز ميليك
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