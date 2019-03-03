شاهد.. مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة يوفنتوس ونابولي، والتي تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب سان باولو، في إطار مباريات الاسبوع الـ 26 من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لتعزيز صدارته بجدول الدوري

والذي يتصدره بـ 69 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.

فيما يرغب فريق نابولي في الثأر من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في لقاء

الدور الأول، حينما فازت السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يبدأ أليجري تشكيل يوفنتوس أمام نابولي كالتالي

في حارس المرمى: ماتيا بيرين

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خط الدفاع: جواو كانسيلو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، أليكس ساندرو

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش، بلايز ماتيويدي

خط الهجوم: باولو ديبالا، ماريو مانزوكيتش، رونالدو.