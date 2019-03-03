رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام نابولي بالدوري الإيطالي

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل الفريق أمام نابولي، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي وشهد التشكيل الأساسي للفريق تواجد كريستيانو رونالدو، وجاء كالتالي: في حراسة المرمى: تشيزني Advertisements في الدفاع: أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، ليناردو بونوتشي، جواو كانسيلو في الوسط: بليز ماتيودي، ميراليم بيانيتش، إيمري شان في الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماريو مانزروكيتش، فيديريكو بيرنارديشكي

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