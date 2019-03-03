تعرف على موقف الزمالك بكأس الكونفيدرالية.. بعد الفوز على بترو اتلتيكو

أعاد فريق الزمالك فرص تأهله إلى دور الــ8 بكأس الكونفيدرالية بعد فوز صعب خارج الأرض على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم من الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات من البطولة.

وكان الزمالك في افتتاح مرحلة المجموعات تلقي هزيمة ثقيلة من جورماهيا الكيني على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل مع بترو أتليتكو في الجولة الثالثة،ليحصل على نقطتين فقط خلال ثلاث مباريات ويصعب موقفه من التأهل للدور المقبل.

وفي الجولة الرابعة غادر الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد واقتناص الثلاث نقاط ليعزز بذلك آماله في

التأهل للدور المقبل.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة حتى الآن :

1- جورماهيا في المركز الأول برصيد ست نقاط.

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

3- بتروأتليتكو في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

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4- نصر حسين داي في المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

ويتبقي مباراة في الجولة الرابعة حيث يستضيف نصر حسين داي نظيره جورماهيا.

الزمالك يحتاج للتأهل الفوز على جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ثم تحقيق الفوز على نصر حسين داي في السابع عشر من الشهر الحالي في المباراة التي تلعب في

الجزائر، وفي حالة فوز الزمالك في المبارتين يصل بالنقاط إلى أحد عشر نقطة تأهله دون النظر في ترتيب باقي الفرق.

في التاسعة مساءٍاليوم الأحد يستضيف نصر حسين داي الجزائري نظيره جورماهيا الكيني متصدر المجموعة بست نقاط، ومن مصلحة الزمالك أن يتعادل الفريقان كي يرتفع رصيد الفريق الكيني إلى سبع نقاط والفريق الجزائري إلى خمس نقاط.

في هذه الحالة سيواجه الزمالك نظيره جورماهيا في الجولة الخامسة وفي حالة الفوز سيكون أول المجموعة بثمان نقاط، وفي نفس الجولة يستضيف بترو أتليتكو نظيره نصر حسين داي، وفي حالة تعادل الفريقين أو فاز أحدهما سيظل بذلك الزمالك متصدرًا للمجموعة.

في الجولة السادسة والأخيرة يخرج الزمالك في مواجهة صعبة للغاية إلى الجزائر وهنا لا بديل عن الفوز في هذه المباراة لكي يصعد الفارس الأبيض من هذه المجموعة المتشابكة، في حين يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتليتكو ومن مصلحة الزمالك أن يتعادل الفريقان في هذه المباراة.