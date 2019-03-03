أتلتيكو مدريد يلاحق برشلونة بثنائية في شباك ريال سوسيداد

تقمص ألفارو موراتا دور البطولة، حيث سجل هدفين قاد بهما أتلتيكو مدريد، لإسقاط مضيفه ريال سوسيداد (2-0)، اليوم الأحد، على ملعب (أنويتا)، ضمن الجولة الـ26 من "الليجا".



وافتتح موراتا سجل التهديف، في الدقيقة 30، بعد أن تابع كرة عرضية داخل المنطقة، برأسه إلى الشباك.



ولم تكد تمر 3 دقائق، حتى واصل صاحب الـ26 عامًا التألق بهدف آخر، وبالرأس أيضا، حيث ارتقى فوق الجميع وحول المخالفة، التي نفذها كوكي ريسوركسيون من اليمين، داخل الشباك، ليضيف ثالث أهدافه مع الفريق، منذ انضمامه من تشيلسي في الميركاتو الشتوي الماضي.



وفي الشوط الثاني، لعب أتلتيكو منقوصا بعد طرد كوكي، ببطاقة صفراء ثانية، في الدقيقة 62، لكن هذا لم يمنع الفريق من العودة للعاصمة الإسبانية بالنقاط الثلاث.



وواصلت كتيبة المدرب دييجو سيميوني مسلسل الانتصارات، للمباراة الثالثة تواليا، لتنجح في الحفاظ على فارق النقاط السبع مع برشلونة، المتصدر، بعد أن أصبح رصيدها 53 نقطة، في الوصافة.



وعلى الجانب الآخر، تذوق الفريق الباسكي مرارة الخسارة التاسعة، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثامن.

المصدر: موقع كورة