اونلاين | يلا شوت HD مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي...(بث مباشر) كورة اون لاين

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ينقل لكم «الخليج 365» بثًا مباشرًا، لمباراة نابولي مع يوفنتوس بملعب "سان باولو" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

تنطلق مباراة نابولي ويوفنتوس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورت 4".

وأعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس جاهزية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباراة اليوم ضد نابولي بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

ويأتي هذا فى الوقت الذي ينتظر أن يفتقد فيه يوفنتوس لجهود خوان كوادرادو، سامي خضيرة، دوجلاس كوستا، بداعي الإصابة، في حين سيفتقد نابولي في لقاء اليوم لجهود الثلاثي أمين يونس، راؤول ألبيول، ماريو روي بسبب الإصابة.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من زيادة الفارق مع نابولي إلى 16 نقطة، وقطع خطوة كبيرة نحو حسم لقب الدورى الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، فيما يأمل نابولى فى حصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله الضئيلة نحو حصد لقبه الاول في الكالتشيو منذ عام 1990.

ومن المتوقع أن تضم التشكيلة الأساسية لفريق يوفنتوس في مباراة اليوم كلاً من:

في حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني.

في الدفاع : أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو.

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في الوسط : بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور.

في الهجوم : كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش، باولو ديبالا.

فى حين ينتظر أن تضم التشكيلة الأساسية لفريق نابولي كلاً من :

أليكس ميريت في حراسة المرمى

في خط الدفاع : فوزي غلام، نيكولا ماكسيموفيتش، خاليدو كوليبالي، كيفن مالكويت

في خط الوسط : آلان، فابيان رويز، بيوتر زيلينسكي

في الهجوم : خوسيه كاليخون، أركاديوش ميليك، لورينزو إنسيني.

ويرصد لكم "الكابتن" البث المباشر لمباراة يوفنتوس ونابولي في الكالتشيو، بجميع الجودات من هنا :