اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اون لاين يلا كورة متابعة ماتش يوفنتوس مباشر اليوم في الدوري الايطا

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اون لاين يلا كورة متابعة ماتش يوفنتوس مباشر اليوم في الدوري الايطالي

يلتقي فريقي يوفنتوس ونابولي ضمن بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2019، الدور الثاني، مواجهة من العيار الثقيل يطمح فيها المتصدر في مواصلة الإنتصارات التي يحققها في البطولة المحلية، فهل ينجح بالظفر بثلاث نقاط جديدة تقربه من اللقب الذي يعتبر محسوم له، خصوصا أنه لم يخسر في أي مواجهة، ويتمني رفاق اللاعب الكبير رونالدو في الفوز علي حساب الوصيف نادي نابولي، بينما يتمني الأخير الظفر بثلاث نقاط هامة للغاية.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اون لاين يلا كورة متابعة ماتش يوفنتوس مباشر اليوم في الدوري الايطالي

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اون لاين يلا كورة متابعة ماتش يوفنتوس مباشر اليوم في الدوري الايطالي

نابولي Vs يوفنتوس.

البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 26).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : سان باولو .

المعلق : عصام الشوالي .

نتيجة مباراة الذهاب : يوفنتوس (3-1) نابولي.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اون لاين يلا كورة متابعة ماتش يوفنتوس مباشر اليوم في الدوري الايطالي

موعد المباراة :

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

9:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:30 مساءاً بتوقيت تونس .

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:30 مساءاً بتوقيت قطر.

7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .