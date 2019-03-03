اونلاين | بث مباشر| مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم 3-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم 3-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل يوفنتوس ضيفا على نابولي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، في ملعب سان باولو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الايطالي الدرجة الاولى لكرة القدم 2019، كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نابولي بث حي ومباشر.

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وتجري مباراة يوفنتوس ونابولي عند الساعة 9:30 بتوقيت القدس والقاهرة، فيما تبدأ الساعة 10:30 بتوقيت الرياض والدوحة، والساعة 8:30 بتوقيت المغرب وليبيا وتونس والجزائر، ويتقدم يوفنتوس بفارق كبير لا يسمح على الأرجح بحدوث انتكاسة على طريق التتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي حتى لو خسر أمام نابولي وهو أمر قلل من بريق مباراة القمة المرتقبة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي:

وسيخوض يوفنتوس القادم من تورينو المباراة وعينه على مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد 10 أيام لتعويض خسارته ذهابا 0/2 أمام أتلتيكو مدريد، وتبث مباراة يوفنتوس ونابولي عبر قنوات (beIN SPORTS HD 4 - beIN SPORTS HD 1 FR)، فيما يعلق عليها التونسي عصام الشوالي، يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.