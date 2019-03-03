اونلاين | بث مباشر| مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم 3-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم 3-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ويمكن مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس، التي تقام على ملعب «سان باولو»، على قنوات «بي إن سبورت HD4»، وسيتولى التعليق التونسي عصام الشوالي، وتنطلق المباراة في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.