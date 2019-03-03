اونلاين | بث مباشر يوفنتوس ونابولي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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يحل فريق يوفنتوس، الليلة، ضيفا على وصيفه نابولي، في مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الأحد 3-3-2019 قمة الدوري الإيطالي “الكاليشيو” بين فريق السيدة العجوز، متصدر الدوري الإيطالي منفردا برصيد 69 نقطة، وصاحب المركز الثاني فريق نابولي الذي يمتلك 56 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر الدوري الإيطالي

ويسعى نابولي إلى تقرير مصيره، متشبثا بمركزه في الكالتشيو، ورفع رصيده من النقاط، وتضييق الفارق بينه وبين المتصدر، في مباراة صعبة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر الدوري الإيطالي

وحقق يوفنتوس هذا الموسم رقمًا قياسيًّا جديدًا، إذ حقق الفوز في 22 مباراة من أصل 25 مباراة خاضها في المسابقة، وهو ما لم يحققه أي فريق من قبل.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر الدوري الإيطالي

ورغم هذا، يبدو نابولي قادرًا على عرقلة انطلاقة يوفنتوس، إذ يرجح أن يفتقد الأخير في هذه المباراة جهود مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة، كما تراجع مستوى يوفنتوس نسبيا في الآونة الأخيرة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في بث مباشر الدوري الإيطالي

وأصيب المهاجم البرتغالي بكدمة في الكاحل الأيسر في الفوز بهدف نظيف على بولونيا، يوم الأحد الماضي، لكنه تعافى، ورغم ذلك ينوي آليغري عدم المخاطرة به، وتجهيزه لإياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، الأسبوع الجاري.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر الدوري الإيطالي

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ومن المتوقع أن تضم التشكيلة الاساسية لفريق يوفنتوس في مباراة اليوم كلاً من، فويتشيك تشيزني في حراسة المرمى، أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو، بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور، ماريو ماندزوكيتش، باولو ديبالا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر الدوري الإيطالي

بينما جاءت توقعات التشكيلة الأساسية لفريق نابولي كالآتي: أليكس ميريت في حراسة المرمى، فوزي غلام، نيكولا ماكسيموفيتش، خاليدو كوليبالي، كيفن مالكويت، آلان، فابيان رويز، بيوتر زيلينسكي، خوسيه كاليخون، أركاديوش ميليك، لورينزو إنسيني.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر الدوري الإيطالي

المباراة: نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الملعب: ستاد سان باولو

التوقيت: اليوم الموافق 3-3-2019 في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في بث مباشر الدوري الإيطالي

beIN Sports HD4

المعلق: عصام الشوالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر