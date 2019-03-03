اونلاين | "بث مباشر" مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر 3-3-2019 (الدوري الايطالي) مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي الآن يلا شووت

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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم

البطولة : سيريا اي

القنوات : بين سبورت

المعلق : غير معروف

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة يوفنتوس نابولي بث مباشر السيريا اي