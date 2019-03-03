رياضة | أمير مرتضى معلقا على فوز الزمالك: "القادم أفضل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى معلقا على فوز الزمالك: "القادم أفضل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على فوز فريقه اليوم على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر أمير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قائلا:" الحمد لله.. القادم أفضل.."

ونجح الزمالك في تحقيق فوز مهم اليوم جعله يرتقي للمركز الثاني برصيد 5 نقاط في مجموعته.

ونجح الزمالك في إنهاء صيامه عن الانتصارات "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية والذي استمر لمدة 987 يومًا تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه على إنيمبا النيجيري بهدف دون رد في لقاء في 19 يونيو لعام 2016 ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك 11 مباراة "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية قبل مباراة بترو أتليتكو اليوم الأحد، خسر 9 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 24 هدفًا وجاءت نتائج تلك المواجهات كالتالي:

- اينوجو رينجرز × الزمالك (2-1)

- صن داونز × الزمالك (1-0)

- الوداد المغربي × الزمالك (5-2)

- صن داونز × الزمالك (3-0)

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- اتحاد العاصمة × الزمالك (2-0)

- اهلي طرابلس × الزمالك (0-0)

- كابس يونايتد × الزمالك (3-1)

- ولايتا ديتشا × الزمالك (2-1)

- القطن التشادي × الزمالك (2-0)

- اتحاد طنجة × الزمالك (0-0)

- جورماهيا × الزمالك (4-2)

وتخلص الزمالك من عقدة غياب الانتصارات "خارج ملعبه" ببطولات إفريقيا بتحقيق فوز ثمين على بترو أتليتكو في أنجولا بهدف دون رد ليبقي على آماله في الصعود لدور الثمانية بالكونفيدرالية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 5 نقاط وتقدم للمركز الثاني في المجموعة، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بترو أتليتكو الأنجولي صاحب المركز الرابع.