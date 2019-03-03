رياضة | "أفريقيا يا زمالك".. هتاف لاعبي الأبيض بعد تخطي بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أفريقيا يا زمالك".. هتاف لاعبي الأبيض بعد تخطي بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عقب الفوز على فريق بترو أتليتكو الانجولى ، بهدف دون رد ، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية، بالاحتفال داخل غرفة خلع الملابس

وقام لاعبو الزمالك بالهتاف "أفريقيا يازمالك"، والهتاف لرئيس الزمالك .

وسيطرت على أفراد بعثة الزمالك أجواء من الفرحة والسعادة عقب الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة والوصول الى النقطة الخامسة بالمجموعة الرابعة.