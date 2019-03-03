رياضة | القناة يستأنف مرانه استعدادا لنادي مصر بحضور المحجوب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستأنف مرانه استعدادا لنادي مصر بحضور المحجوب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية لمدة 48 ساعة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز علي المريخ بهدف نظيف بالجولة الماضية.

ويستعد الفريق لملاقاة نادي مصر الخميس المقبل في إطار الجولة الحادية والعشرين من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة علي ملعب نادي مصر

بدأ التدريب بجلسة عقدها ابو طالب العيسوي المدير الفني للفريق مع لاعبيه بأرض الملعب طالبهم فيها بضرورة التركيز واستمرار الانتصارات لتحقيق الصعود للدوري الممتاز والأخذ بكل لقاء علي حدي.

Advertisements

وتبع الجلسة تدريبات بدنية استمرت حوالي 30 دقيقة بالجري حول الملعب تبعها تدريبات ومربعات بالكرة تبعها تقسيمة اختتم بيها المران الافتتاحي للقاء نادي مصر

بينما أدي حراس المرمي تدريبات شاقة اليوم بقيادة أحمد عبده مدرب حراس مرمى نادي القناة.

وتابع المران منذ بدايته المستشار يحيي المحجوب رئيس النادي والحاج عماد الخواجة نائب الرئيس.