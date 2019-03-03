رياضة | استدعاء نجم بيراميدز لمعسكر منتخب بيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء نجم بيراميدز لمعسكر منتخب بيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز، تلقي لاعبه البيروفي استدعاءًا رسميًا للانضمام لمعسكر منتخب بيرو الذي ينطلق في مارس المقبل ويتخلله مباراتين وديتين ضد منتخبي بارجواي والسلفادور.

وذكر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع "فيسبوك:" نادي بيراميدز تلقي خطابًا من منتخب بيرو يطلب فيه لاعبنا الدولي كرستيان بينافنتي للعب مباراتين أمام بارجواي وسلفادور خلال معسكر المنتخب البيروفي في شهر مارس".

Advertisements

وتابع: " تهانينا للاعبنا وبالتوفيق له مع منتخب بلاده".

يذكر أن كريستيان بينافينتي انتقل لصفوف بيراميدز في يناير الماضي قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، وشارك 5 مباريات مع بيراميدز سجل هدف وصنع مثله