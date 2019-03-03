رياضة | ميدو يوجه رسالة للزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يوجه رسالة للزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، ونجم نادي الزمالك، التهنئة للاعبي الأبيض بعد الفوز أمام بترو أتلتيكو، فى الجولة الرابعة من بطولة الكونفيدرالية.

ونشر ميدو تغريدة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "ألف مبروك، الحمدلله".

وتغلب الزمالك على بيتروأتليتكو بهدف نظيف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

ونجح الزمالك في إنهاء صيامه عن الانتصارات "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية والذي استمر لمدة 987 يومًا تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه على إنيمبا النيجيري بهدف دون رد في لقاء في 19 يونيو لعام 2016 ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك 11 مباراة "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية قبل مباراة بترو أتليتكو اليوم الأحد، خسر 9 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 24 هدفًا وجاءت نتائج تلك المواجهات كالتالي:

- اينوجو رينجرز × الزمالك (2-1)

- صن داونز × الزمالك (1-0)

- الوداد المغربي × الزمالك (5-2)

- صن داونز × الزمالك (3-0)

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- اتحاد العاصمة × الزمالك (2-0)

- اهلي طرابلس × الزمالك (0-0)

- كابس يونايتد × الزمالك (3-1)

- ولايتا ديتشا × الزمالك (2-1)

- القطن التشادي × الزمالك (2-0)

- اتحاد طنجة × الزمالك (0-0)

- جورماهيا × الزمالك (4-2)

وتخلص الزمالك من عقدة غياب الانتصارات "خارج ملعبه" ببطولات إفريقيا بتحقيق فوز ثمين على بترو أتليتكو في أنجولا بهدف دون رد ليبقي على آماله في الصعود لدور الثمانية بالكونفيدرالية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 5 نقاط وتقدم للمركز الثاني في المجموعة، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بترو أتليتكو الأنجولي صاحب المركز الرابع.