رياضة | مورينيو يكشف عن 3 فوارق بين محمد صلاح في 2014 و2017

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن 3 فوارق بين محمد صلاح في 2014 و2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الفارق بين محمد صلاح عندما انضم إلى ليفربول 2017، وخلال الفترة التي انضم بها إلى تشيلسي 2014.

وقال مورينيو في تصريحات لـ "بي ان سبورتس" الفضائية: " هناك 3 فوارق بين محمد صلاح في 2014 و2017 وهم العقلية، اللياقة البدنية، والتأقلم مع الواقع".

وأضاف: " صلاح عندما انضم لتشيلسي كان ساذجًا لكنه رحل للدوري الإيطالي واستطاع التطور بشكل كبير على كافة المستويات".

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وواصل: " محمد صلاح لاعب مذهل، وما حدث في تطور مستواه لا يمثل لي مفاجأة لأنني من أتي به لتشيلسي".

وتابع: " مشكلة محمد صلاح الوحيدة في تشيلسي أنه كان يرغب في اللعب بشكل مستمر وهذا الشيء كان صعب في فترته، وبعد مطالبته بالحصول على فرصة أكبر نصحته بالإنتقال لفيورنتينا وبعد ذلك فقدت السيطرة على مسيرته".

وأتم تصريحاته: "أنا سعيد بما حققه محمد صلاح حتي الآن".