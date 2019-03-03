رياضة | بعد 987 يوما .. الزمالك ينهي فشله "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية بالفوز على بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 987 يوما .. الزمالك ينهي فشله "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية بالفوز على بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل هدف الزمالك الوحيد اللاعب المغربي حميد أحداد في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

ونجح الزمالك في إنهاء صيامه عن الانتصارات "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية والذي استمر لمدة 987 يومًا تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه على إنيمبا النيجيري بهدف دون رد في لقاء في 19 يونيو لعام 2016 ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك 11 مباراة "خارج ملعبه" بالبطولات الإفريقية قبل مباراة بترو أتليتكو اليوم الأحد، خسر 9 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 24 هدفًا وجاءت نتائج تلك المواجهات كالتالي:

- اينوجو رينجرز × الزمالك (2-1)

- صن داونز × الزمالك (1-0)

- الوداد المغربي × الزمالك (5-2)

- صن داونز × الزمالك (3-0)

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- اتحاد العاصمة × الزمالك (2-0)

- اهلي طرابلس × الزمالك (0-0)

- كابس يونايتد × الزمالك (3-1)

- ولايتا ديتشا × الزمالك (2-1)

- القطن التشادي × الزمالك (2-0)

- اتحاد طنجة × الزمالك (0-0)

- جورماهيا × الزمالك (4-2)

وتخلص الزمالك من عقدة غياب الانتصارات "خارج ملعبه" ببطولات إفريقيا بتحقيق فوز ثمين على بترو أتليتكو في أنجولا بهدف دون رد ليبقي على آماله في الصعود لدور الثمانية بالكونفيدرالية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 5 نقاط وتقدم للمركز الثاني في المجموعة، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بترو أتليتكو الأنجولي صاحب المركز الرابع.