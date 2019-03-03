رياضة | مارتن لاسارتي يحسم مصير "المشاغب" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يحسم مصير "المشاغب" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، موقفه بشأن استمرار صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، خلال الفترة المقلبة.

وأعلن المدرب الأوروجوياني لاسارتى تمسكه باستمرار صالح جمعة ويرفض ررحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الجهاز الفني للأهلي أن صالح جمعة سوف يحصل على فرصته كاملة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه يسير بشكل جيد في التدريبات ويظهر رغبة قوية لإثبات نفسه مع الفريق.

ولم يحصل صالح جمعة على فرصة المشاركة مع الاهلي بشكل منتظم منذ عودته من السعودية بعد فسخ تعاقده مع الفيصلي السعودي في يناير الماضي.