رياضة | مارتن لاسارتي يحسم مصير "المشاغب" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يحسم مصير "المشاغب" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، موقفه بشأن استمرار صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، خلال الفترة المقلبة.
وأعلن المدرب الأوروجوياني لاسارتى تمسكه باستمرار صالح جمعة ويرفض ررحيله بنهاية الموسم الجاري.
وأكد الجهاز الفني للأهلي أن صالح جمعة سوف يحصل على فرصته كاملة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه يسير بشكل جيد في التدريبات ويظهر رغبة قوية لإثبات نفسه مع الفريق.
ولم يحصل صالح جمعة على فرصة المشاركة مع الاهلي بشكل منتظم منذ عودته من السعودية بعد فسخ تعاقده مع الفيصلي السعودي في يناير الماضي.
وأعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بتروجت، غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.
وقام لاسارتي بضم 20 لاعبًا للقائمة هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.
خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.
خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.