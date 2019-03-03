رياضة | بعد تصدر مانشستر سيتي وتراجع ليفربول.. تعرف على مبارياتهما المتبقية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصدر مانشستر سيتي وتراجع ليفربول.. تعرف على مبارياتهما المتبقية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي مباراة ليفربول مع إيفرتون مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي ليفربول رصيده إلى النقطة 70 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما أيفرتون بالمركز العاشر برصيد 37 نقطة.

خسر نادي ليفربول نقطتين اليوم في صراع الصدارة مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 71 نقطة وستكون المباريات المقبلة حاسمة ومشتعلة بالنسبة للريدز بناءًا على رغبتهم في حسم اللقب.

وفيما يلي نرصد لكم عبر الخليج 365 الرياضي مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية:

- نادي ليفربول:

10 مارس.. ليفربول × بيرنلي

17 مارس.. فولهام × ليفربول

31 مارس.. ليفربول × توتنهام

5 إبريل.. ساوثهامبتون × ليفربول

14 إبريل.. ليفربول × تشيلسي

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21 إبريل.. كارديف سيتي × ليفربول

26 إبريل.. ليفربول × هيدرسفيلد

4 مايو.. نيوكاسل × ليفربول

12 مايو.. ليفربول × وولفرهامبتون

- نادي مانشستر سيتي:

9 مارس.. مانشستر سيتي × واتفورد

30 مارس.. فولهام × مانشستر سيتي

6 إبريل.. كارديف سيتي × مانشستر سيتي

14 إبريل.. كريستال بالاس × مانشستر سيتي

20 إبريل.. توتنهام × مانشستر سيتي

24 إبريل.. مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

28 إبريل.. مانشستر سيتي × بيرنلي

4 مايو.. مانشستر سيتي × ليستر

12 مايو.. مانشستر سيتي × برايتون