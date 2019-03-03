رياضة | شرط نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا أخبر رئيس ناديه ناصر الخليفي بشرطه الوحيد للبقاء وعدم الرحيل عن فريقه الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت نيمار بعدد من الأندية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وذلك بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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وطالب نيمار مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بضرورة ضم مواطنه آرثور ميلو لاعب وسط البارسا من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن مصير بقاء نيمار في باريس أصبح مُقيداً بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة فإذا لم تستجيب الإدارة سيرحل البرازيلي.

جدير بالذكر فأن ليونيل ميسي يريد بقاء آرثور ويرفض رحيله ونصحه بالفعل بالبقاء في صفوف البارسا للسنوات المقبلة.