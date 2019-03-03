رياضة | مدرب "مفاجأة" يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب "مفاجأة" يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الاسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن دائرة الترشيحات لتدريب يوفنتوس الإيطالي وذلك بداية من الموسم المقبل.

وقالت تقارير إيطالية أن جوارديولا مدرب برشلونة السابق قد يتولى تدريب فريق كريستيانو رونالدو خلفاً للمدرب أليجري.

Advertisements

وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، إلى أن إدارة يوفنتوس قد بدأت في التخطيط للموسم المقبل وتستعرض حالياً عدة بدائل للمدرب الحالي ماسيمليانو أليجري.

لم يسبق للمدرب جوارديولا التدريب في الدوري الإيطالي من قبل؛ ولكن سبق له تدريب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وحالياً مانشستر سيتي.

وتوجد عدة أسماء مرشحة لتدريب يوفنتوس مثل الإيطالي أنطونيو كونتي والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.