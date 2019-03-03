رياضة | ريال مدريد يستعد للتعاقد مع أغلى صفقة في تاريخه وكلمة السر محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد للتعاقد مع أغلى صفقة في تاريخه وكلمة السر محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يرغب في الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي ريال مدريد لاستخدام لاعبه إيسكو ضمن الصفقة، حتى يغري ليفربول بالموافقة على رحيل هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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وأكد تقارير صحفية أن صفقة انتقال محمد صلاح لريال مدريد سوف تكلف خزينة النادي الملكي 220 مليون يورو، لذلك يسعى مسؤولو النادي المدريدي للاستفادة من دخول ايسكو ضمن الصفقة لتقليل قيمتها المادية.

يذكر أن محمد صلاح يحظي باهتمام عدة أندية أوروبية بجانب ريال مدريد أبرزها نادي برشلونة الاسباني.