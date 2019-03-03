رياضة | فلسطين تستدعي "ميسي غزة" للانضمام للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تستدعي "ميسي غزة" للانضمام للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي، خطابًا من جانب الاتحاد الفلسطيني، لاستدعاء محمود السلمي الشهير بـ"ميسي غزة"، لاعب الفريق، للانضمام إلى منتخب بلاده الأوليمبي، في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو تحت 23 عامًا.

ويشارك محمود السلمي، مواليد 1997، مع فريق شباب الأهلي منذ الانضمام للقلعة الحمراء في يناير الماضي، ولم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن.

ويحاول اللاعب إنهاء أوراق إقامته بالقاهرة، قبل الرحيل خوفًا من معارضته أثناء العودة، وهو ما حصل به على وعد من مسؤولي النادي بإنهاء الأمر.