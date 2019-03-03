رياضة | ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الكبري هذا الموسم؟.. سجل كارثي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الكبري هذا الموسم؟.. سجل كارثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ضد نظيره فريق إيفرتون، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل محمد صلاح في التسجيل بشباك إيفرتون مرة أخرى، حيث لم ينجح في هز شباك الفريق الأزرق في مباراة الدور الأول أيضا في البريميرليج.

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ويعد هذا الموسم كارثي بالنسبة للاعب المصري أمام الأندية الكبرى في جميع البطولات مع نادي ليفربول، حيث فشل في التسجيل أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا.

واضاع صلاح الكثير من الفرص أمام نادي إيفرتون في مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف للمهاحم أوريجي، وكان سجل صلاح هدف في ايفرتون بالموسم الماضي.

ولم يسجل لاعب ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة أيضا، وأمام ﴿ مانشستر سيتي - أرسنال - توتنهام هوتسبير في بطولة البريمرليج.