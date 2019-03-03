رياضة | جروس: لعبنا بشجاعة كبيرة أمام بطل أنجولا.. وراض عن أداء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس: لعبنا بشجاعة كبيرة أمام بطل أنجولا.. وراض عن أداء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، بعد الفوز على بترو اتليتكو الأنجولى بالجولة الرابعة بالكونفدرالية ، لعبنا بشجاعة كبيرة خلال المباراة ، وعدم التسرع في حسم اللقاء بسبب الظروف المناخية الصعبة .

وأشار جروس ، إلى أنه راض عن أداء لاعبيه خلال المباراة ، وتقديم مباراة جيدة أمام فريق مميز ، وتحقيق 3 نقاط في غاية الأهمية .

وأكد المدير الفنى ، لا يزال لدينا مباراتين ب 6 نقاط وحظوظ الفريق قائمة وبكل قوة ، مشيرا إلى أن 5 نقاط لا تصعد بالفريق ، والمباراتين المقبلتين فى غاية الأهمية من أجل التأهل لدور ال 8 . وكشف جروس بان الفريق حضر الى انجولا بفترة بسيطة من أجل التغلب على الرطوبة العالية . ووجه شكره لرئيس الزمالك على توفير طائرة خاصة للفريق ، للتغلب على الارهاق والاجهاد.

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ووجه جروس ، شكره للاعبين على الأداء الرجولى والقتالى طوال شوطى اللقاء والاصرار على الفوز.

وكان رئيس الزمالك ، قرر عقب فوز الفريق الاول لكرة القدم بالنادى ، على بترو اتليتكو بهدف دون رد ، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الإفريقية ، صرف 50 ألف جنية لكل لاعب بالفريق .

وقام رئيس الزمالك ، باجراء اتصال هاتفى بإسماعيل يوسف ، رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة ، أشاد من خلاله بالأداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء .