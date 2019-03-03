رياضة | أخيرا.. الزمالك يفك "شفرة" الأنجولي "فلافيو" بعد 1106 دقيقة (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرا.. الزمالك يفك "شفرة" الأنجولي "فلافيو" بعد 1106 دقيقة (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الزمالك على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء هدف الزمالك الوحيد عبر اللاعب المغربي حميد أحداد في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 5 نقاط وتقدم للمركز الثاني في المجموعة، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بترو أتليتكو الأنجولي صاحب المركز الرابع.

ونجح فريق الزمالك أخيرًا في إنهاء عُقدة الأنجولي "فلافيو" نجم الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بترو أتليتكو حاليًا.

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وخاض أمادو فلافيو خلال مشواره مع الأهلي 11 مباراة ضد الزمالك في مختلف البطولات بواقع (7 بالدوري - 3 ببطولات إفريقيا - 1 بالسوبر المحلي)، فاز المارد الأحمر بـ 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر في أي مباراة، وسجل الفهد الأنجولي 5 أهداف في الشباك البيضاء.

بينما تعتبر هذه مباراته الثانية ضد الزمالك كـ"مدرب" وانتهت المباراة الأولي بين الزمالك وبترو أتليتكو بالتعادل 1-1 في القاهرة، بينما نجح الفارس الأبيض أخيرًا في فك شفرة "الفهد الأنجولي" وحقق انتصاره الأول ضد "فلافيو" بهدف دون رد في المباراة الـ13 بينهما والتي جرت اليوم في أنجولا.

وبناءًا على الأرقام السابقة حافظ الأنجولي "فلافيو" على سجله خال من الهزائم أمام الزمالك لمدة (1106 دقيقة) تقريبًا، وهي إجمالي 12 مباراة كاملة لم يخسرها الفهد الأنجولي أمام الفارس الأبيض بالإضافة إلي 26 دقيقة من مباراتهما رقم 13 وهي المدة حتي تسجيل المغربي حميد أحداد هدف الفوز على بترو أتليتكو اليوم.

ويعد "فلافيو" واحد من أفضل المحترفين الأجانب في تاريخ الكرة المصرية لعب للنادي الأهلي 4 سنوات في الفترة من 2005 وحتي 2009 حقق خلالها الكثير من البطولات والألقاب والأرقام القياسية وسجل العديد من الأهداف الحاسمة.