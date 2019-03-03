انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أشهر من الاحتفاظ بها.. ليفربول يتنازل عن القمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 مساءً - أسدى نادي إيفرتون خدمة كبيرة لمانشستر سيتي؛ بعدما أجبر ضيفه ليفربول على التعادل السلبي واقتسام نقاط مباراتهما، التي احتضنها ملعب "غوديسون بارك"، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الوصول إلى شباك الجار اللدود، لينتهي "ديربي الميرسيسايد" بالتعادل بلا أهداف.

بهذه النتيجة، تنازل ليفربول عن قمة ترتيب البطولة الإنجليزية بعد أشهر من الاحتفاظ بها لصالح مانشستر سيتي حامل اللقب؛ إذ بات يمتلك 70 نقطة مقابل 71 لكتيبة الإسباني بيب غوارديولا، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة بالمركز العاشر.

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وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، انتزع نادي تشيلسي فوزاً صعباً من مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في ديربي لندني.

تقدم تشيلسي بهدف سجله مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة الـ20، وتعادل كالوم تشامبيرس لفولهام في الدقيقة 27، قبل أن يسجل الإيطالي جورجينيو فريلو الهدف الثاني لـ "البلوز" في الدقيقة الـ31.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وهذا الفوز هو الـ17 لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات، والتعادل في خمس، في حين تعد هذه الخسارة هي العشرين لفولهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في 5.

