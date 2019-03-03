انت الان تتابع تفاصيل خبر مهرجان أسباير للطائرات الورقية.. ساحة فنية حدودها السماء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 مساءً - تواصل مؤسسة "أسباير زون" استعداداتها لتنظيم النسخة الثالثة من فعاليتها الترفيهية الرياضية المبهرة "مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية"، على مدى أربعة أيام، وتحديداً بين السادس والتاسع من مارس الجاري، في حديقة "أسباير".

ويعد المهرجان الفريد دعوة مفتوحة لمختلف أطياف المجتمع للاستمتاع بباقة من العروض الراقية والمهارية، التي تتحول معها حديقة أسباير إلى ساحة فنية ثلاثية الأبعاد حدودها السماء، بحضور ما يزيد على 40 ألف زائر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فمن المقرر أن يتنافس هذا العام ما يزيد على 80 مشاركاً دولياً على فئات المهرجان الرئيسية؛ وهي: أفضل تصميم وابتكار، وأكبر طائرة ورقية، وأطول طائرة ورقية، وأفضل طائرة ورقية لمنتخب وطني.

وفي السياق ذاته أكدت 13 مدرسة حكومية وخاصة مشاركتها في نسخة هذا العام في مسابقات المدارس وورش العمل والزيارات الميدانية والأنشطة المصاحبة المقررة على جدول الفعاليات.

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وفي هذا الإطار، قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان، خلود الهيل: إن"المهرجان تحوّل في زمن قياسي لأيقونة مميزة على جدول الفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، كإحدى الرياضات الترفيهية الجديدة والتي تتطلب مزيجاً ما بين الإبداع والمهارة في آن واحد".

وأشارت إلى أن النسخ السابقة شهدت نجاحاً جماهيرياً وتنظيمياً مبهراً، وإشادة دولية ومحلية على كل المستويات، والشاهد على ذلك عودة العديد من المنتخبات الوطنية للمشاركة في كل نسخة، وتزايد أعداد المتنافسين الدوليين والمدارس المحلية، "ونتوقع زيادتها خلال الأسبوعين القادمين".

وكشفت عن تمديد مدة العروض المسائية هذا العام من خلال إضافة عنصر مختلف ومبتكر بتنظيم عروض الطائرات الورقية المضيئة، كما رحبت بتزايد أعداد المدارس المشاركة في نسخة 2019، سواء في المسابقات أو في ورش العمل والجولات الميدانية.

وشهدت مسابقات النسخة الماضية في مسابقات الفرق الدولية، تتويج الصين بجائزة أفضل تصميم وابتكار، وحصل الفريق الفرنسي على جائزة أكبر طائرة ورقية، والفريق الباكستاني على جائزة أطول طائرة ورقية، فيما نال الفريق المكسيكي جائزة أفضل طائرة ورقية لمنتخب وطني.

وستشهد فعاليات هذا العام أيضاً مسابقتين جماهيريتين؛ الأولى في التصوير الفوتوغرافي لأفضل صور يتم مشاركتها خلال فعاليات المهرجان، والثانية كأفضل بوستر من إبداع الأطفال المشاركين في ورش العمل المصاحبة له.