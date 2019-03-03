الان تتابع في سجل المواجهات المباشرة.. برشلونة يتخطى ريال مدريد لأول مرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق نادي برشلونة الإسباني إنجازا تاريخيا جديدا في سجل المواجهات المباشرة أمام غريمه ريال مدريد، بعد فوزه مرتين خلال الأسبوع الجاري.
وتمكن البلوغرانا من الفوز 96 فوزا مقابل 95 انتصارا للفريق الملكي، علما أن الفريقين تعادلا 51 مرة في مباريات الكلاسيكو في جميع المنافسات.
ولم يسبق أن فاز برشلونة على ريال مدريد في مباراتين على التوالي لم يتخللهما أي لقاء، ولكنه حقق هذا الأمر يوم أمس السبت بعد فاز على الريال في مسابقة كأس الملك والدوري، ولكن الملكي أيضا فعلها مرتين في 2013 بالفوز في كأس الملك والدوري ثم في 2017 بالانتصار في مباراتي السوبر الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر في سجل المواجهات المباشرة.. برشلونة يتخطى ريال مدريد لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.