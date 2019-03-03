الامارات | الفجيرة ترفع عدد فعاليات اليوم الرياضي الوطني الى 61 في 42 موقعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة ترفع عدد فعاليات اليوم الرياضي الوطني الى 61 في 42 موقعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المحلية لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة انها ستنظم 61 فعالية رياضية بمشاركة كبرى لكافة ابناء المجتمع في المبادرة التي تصادف يوم الخميس القادم السابع من مارس الحالي.

وتقدمت اللجنة المنظمة باسمى ايات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة للدعم اللامحدود والذي مهد للنهضة الحضارية التي يعيشها مجتمع الامارات في جميع الجوانب ومنها في الجانب الرياضي، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه ظهر اليوم في مركز رجال الاعمال في الفجيرة بحضور عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة المنظمة شريف حبيب العوضي، ورئيس اتحاد الامارات للتايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات ونائب رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الحنطوبي ونائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية احمد ابراهيم ومدير مركز الفجيرة للمغامرات سعيد المعمري وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية.

وخلال المؤتمر، باركت اللجنة المنظمة لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبا مناسبة اقامة النسخة الحالية من مبادرة اليوم الرياضي الوطني وثمنت الجهود الكبيرة لاصحاب السمو الشيوخ لدعم البنى التحتية وتطويرها مما مهد لممارسة الرياضة بشكل حضاري مميز، وبالمناسبة عبر شريف حبيب العوضي عن سعادته لاعتماد تنظيم الفجيرة 61 فعالية تتضمن 45 نشاطا رياضيا متنوعا في 42 موقعا مختلفا ستنظمه 44 جهة محلية واتحادية من بينها اندية رياضية و اخرى مجتمعية اضافة الى اندية الجاليات و التي سيتم تنظيمها تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإقامة يوم رياضي وطني تحت شعار"الإمارات تجمعنا" على مستوى جميع إمارات ومدن الدولة، وتقدم العوضي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة للاستراتيجية الثاقبة التي مهدت لان تكون الرياضة الجزء الحيوي في حياة الانسان واثنى على الدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للرياضة والرياضيين وقاد لان تصبح الفجيرة وجهة رياضية عالمية باستضافة البطولات الدولية والمحلية، فضلا عن الجهود التي يبذلها سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة في متابعة الحركة الرياضية بأنشطتها المختلفة، والعمل على ان تكون الرياضة اسلوبا مثاليا للحياة.

Advertisements

وتقدم شريف حبيب بالشكر الى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني، لدعمه للمبادرة التي أصبحت مناسبة مجتمعية حبلى بالمفاهيم الوطنية والمجتمعية لما للرياضة من دور في تنمية هوية ابناء المجتمع.

بدوره تقدم رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو العميد احمد حمدان الزيودي باسمى ايات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعاية سموه لفعاليات مبادرة اليوم الرياضي الوطني لما لهذه المبادرة من فوائد كبيرة وفِي جميع الجوانب ومثنيا على جهود اللجنة المنظمة وتطرق الزيودي الى ان القيادة العامة لشرطة الفجيرة ستنظم ثلاث فعاليات رياضية في اليوم الرياضي الوطني وهي الدراجات الهوائية والمشي وكرة القدم بمشاركة جميع المنتسبين بينما قال الزيودي بأن اتحاد الامارات للتايكواندو سينظم مهرجان التايكواندو بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وبخصوص نادي الفجيرة للفنون القتالية اوضح بأن جميع منتسبي النادي سينضموا لممارسة الرياضة في فعاليات الجودو والمصارعة والجوجيتسو والملاكمة وقد تم تهيئة جميع الأجواء لانجاح المبادرة.

بدوره كشف المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري احمد ابراهيم عن ان جهته ستشهد الانطلاقة الرسمية لفعاليات اليوم الرياضي قبل طلوع الشمس بمبادرة القوارب البحرية كما وسيتم تنظيم فعاليات كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وجر الحبل والفعاليات الخاصة بأكاديمية الناشئين وسباقات الزوارق التراثية ( الشوش) والتي ستختص بها فعالياتنا وفعاليات اخرى متوقعا مشاركة اكثر من 250 مشاركا وقد تم تهيئة كافة الامور لتنظيم امثل

ومن جانبة قال مدير مركز الفجيرة للمغامرات سعيد المعمري: بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة لمركز الفجيرة للمغامرات يسعدنا أن نشارك في اليوم الرياضي الوطني باسلوب رياضي يهدف الى نشر ثقافة ممارسة الرياضة بعدد مفتوح من الفعاليات، ولذلك قمنا بإعداد برنامج منوع يتضمن اقامة فعاليات متنوعة في المناطق التابعة لامارة الفجيرة وخصوصا البعيدة عن المركزوستكون الانطلاقة من حديقة الفجيرة للمغامرات باتجاه مناطق وادي اوحلة ووادي سهم والسيجي والحمية وحبحب والطويين والعقة والفقيت والبدية ومحمية وادي الوريعة بإقامة انشطة تراثية رياضية تقليدية منها السير الجبلي والتسلق والتجديف ومحتلف الرياضات كل حسب المنطقة المعروفة عنها حيث سيبدا البرنامج منذ السابعة صباحا وحتى التاسعة مساءا