شكرا لقرائتكم خبر عن «التذاكر» تحسم مصير «سولشاير» مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن المدرب النرويجى أولى سولشاير تواجد في شريط ترويجى لتذاكر الفريق في الموسم المقبل، ما أثار تكهنات بشأن رغبة إدارة النادى للإبقاء عليه كمدرب دائم بعد نهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة اليونايتد قد قامت بتعيين سولشاير في ديسمبر الماضي، مدربًا مؤقتًا لمان يونايتد حتى نهاية الموسم، خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو الذي أقيل على خلفية سوء النتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب النرويجى قام بإحداث طفرة في أداء اليونايتد بشكل جذرى وقاده في 14 مباراة بالدورى الإنجليزى دون هزيمة وحقق 12 فوزًا، وتلقى خسارة وحيدة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن شعبية المدرب النرويجى زادت لدى لاعبى اليونايتد ومشجعى الفريق، مشيرة إلى رغبة إدارة الشياطين الحمر في التعاقد مع المدرب بشكل دائم في الموسم المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ظهوره في الحملة الترويجية للتذاكر الموسمية للموسم المقبل، كرر سولشاير رغبته بالبقاء في مهامه الحالية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الأمر «لن يتم اتخاذ قرار بشأنه قبل نهاية الموسم».

وأشار إلى أن مشاركته في الشريط الترويجى لتذاكر الموسم المقبل هدفها «تحفيز الجماهير على شراء التذاكر، لا أعرف ما إذا سأكون مشجعا أو مدربا في الموسم المقبل، لكن ما أعرفه أن عليهم شراء التذاكر لأن هذا الفريق يتقدم».

واعتبر أن المشاركة في إعلانات الفريق «جزء من التواجد هنا»، مقرا بأنه سيكون «من الغريب أن أرى نفسى في الفيديو وألا أكون هنا الفترة المقبلة. إذا رأى أطفالى شريطا ترويجيا وأنا فيه، لكن أكون قد عدت إلى النرويج، سيكون الأمر غريبا على الأرجح».

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وفى تلميح إضافى إلى إمكانية بقائه في الموسم المقبل، أكد سولشاير أنه بحث مع إدارة النادى المملوك لعائلة جلايزر الأمريكية، مستقبل الفريق. وأوضح «نعم، قمت بذلك. نحن نبحث مستقبل النادى».

أضاف: «قمنا بذلك قبل أن أفوز بمباراتين أو 3 مباريات، ويبدأ الحديث عما إذا كان علىّ البقاء أم لا. عقدى ينتهى في الصيف لكننى لا أزال، كما كنت دائما مع مانشستر يونايتد، أقدم كل ما لدى بنسبة 100 بالمئة».

وتابع: «علينا التخطيط. حتى وإن لم أعد هنا، على أن أقدم وجهة نظرى بشأن من أريد أن أراه كمشجع».

في شأن آخر، يطارد شبح الإصابة بالرباط الصليبى، التشيلى أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، بعد أن تلقى ضربة قوية في ركبته خلال مباراة فريقه، أمس الأول، أمام ساوثهامبتون، بالدورى الإنجليزى، والتى انتهت لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 3/2.

ووفقًا لموقع «مانشستر إيفننج نيوز»، فإن التشيلى أليكسيس سانشيز يواجه خطر الإصابة بقطع في الرباط الصليبى، وبالتالى الغياب عن الملاعب لفترة طويلة.

وصرح النرويجى أولى جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، عقب مباراة الأمس، بأن إصابة سانشيز تبدو خطيرة.

واشتكى سانشيز من الإصابة في ركبته اليسرى، بعد كرة مشتركة مع بيدناريك، مدافع ساوثهامبتون، ليطلب التغيير، ويدخل ديوجو دالوت بدلا منه، في الدقيقة 52.