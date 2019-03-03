شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجي المصري يحرز ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب توج الزوجي أحمد الجندي وهايدي عادل بذهبية التتابع المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث المقام حاليا على ملاعب نادي بلاتينيوم خلال الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس الجاري.

وأحرز الزوجي المصري الميدالية الذهبية محققًا 1432 نقطة فيما حصد الميدالية الفضية الزوجي التشيكي بمجموع نقاط 1396، كما فاز الزوجي المجري بالميدالية الفضية بمجموع نقاط 1383 نقطة.

وسلم جوائز البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وشايني فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي والمهندس أحمد صبور العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي والدكتور محمد حيي عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي وعوض سامي مدير البطولة وكونستانتينوس جورجيداس رئيس الأكاديمية الأوليمبية الدولية.

الجدير بالذكر أن هذه الذهبية الثانية لأحمد الجندي حيث فاز أمس بذهبية فردي الرجال بمجموع نقاط 1465.

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