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الزمالك يقرر صرف 50 ألف جنية لكل لاعب بعد الفوز على بترو اتليتكو

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رئيس الزمالك ، عقب فوز الفريق الاول لكرة القدم بالنادى ، على بترو اتليتكو بهدف دون رد ، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية ، صرف 50 الف جنية لكل لاعب بالفريق .

وقام رئيس الزمالك ، باجراء اتصال هاتفى بإسماعيل يوسف ، رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة ، اشاد من خلاله بالاداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء .

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