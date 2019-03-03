شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر صرف 50 ألف جنية لكل لاعب بعد الفوز على بترو اتليتكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رئيس الزمالك ، عقب فوز الفريق الاول لكرة القدم بالنادى ، على بترو اتليتكو بهدف دون رد ، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية ، صرف 50 الف جنية لكل لاعب بالفريق .
وقام رئيس الزمالك ، باجراء اتصال هاتفى بإسماعيل يوسف ، رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة ، اشاد من خلاله بالاداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء .
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