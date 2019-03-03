شكرا لقرائتكم خبر عن جروس : حققنا فوزاً ثميناً..ولدينا مباراتين فى غاية الأهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي، بعد الفوز على بترو اتليتكو الانجولى بالجولة الرابعة بالكونفدرالية، لعبنا بشجاعة كبيرة خلال المباراة، وعدم التسرع في حسم اللقاء بسبب الظروف المناخية الصعبة .

وأشار جروس، بانه راضي عن اداء لاعبيه خلال المباراة، وتقديم مباراة جيدة أمام فريق مميز، وتحقيق 3 نقاط في غاية الأهمية. وأكد المدير الفنى، لا يزال لدينا مباراتين ب 6 نقاط وحظوظ الفريق قائمة وبكل قوة، مشيرا بان 5 نقاط لا تصعد بالفريق، والمباراتين المقبلتين في غاية الأهمية من أجل التأهل لدور ال 8 .

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وكشف جروس بان الفريق حضر إلى انجولا بفترة بسيطة من أجل التغلب على الرطوبة العالية .

ووجه شكره لرئيس الزمالك على توفير طائرة خاصة للفريق، للتغلب على الارهاق والاجهاد .

كما وجه جروس، شكره للاعبين على الاداء الرجولى والقتالى طوال شوطى اللقاء والاصرار على الفوز